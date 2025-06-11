Bu kapsamda Küçüknacar Mahallesi’nde stabilize yol çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımda güvenli, konforlu yollar inşa etmek amacıyla yürütülen bu çalışmalarla, mahalle sakinlerinin özellikle kış aylarında yaşadığı ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçe genelinde altyapı seferberliği ilan ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:“Kırsal mahallelerimizin her birine eşit hizmet götürme hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. 105 mahallemizin tamamını kapsayan kapsamlı bir altyapı planımız var. Bu plan çerçevesinde Küçüknacar Mahallemizde stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve kaliteli yollara kavuşması için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. Bu hizmetler, Dulkadiroğlu’nun her noktasında yaşam standardını yükseltme kararlılığımızın bir göstergesidir.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal altyapı çalışmalarını etap etap sürdürerek, yaz dönemi boyunca mahalle yollarında büyük bir iyileştirme hedefliyor. Başkan Akpınar, vatandaşlardan gelen taleplerin titizlikle değerlendirildiğini ve çalışmaların bu doğrultuda sürdürüldüğünü vurguladı.