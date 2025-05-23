Başkan Görgel, “Bugün burada, hem hüzünlü bir geçmişin hem de umut dolu bir geleceğin sembolü olan Osmangazi Camii’mizin yeniden açılışını gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabbim bu güzel mabedimizi her daim dolu, huzurlu ve hayırlı eylesin” dedi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Osmangazi Camii, kapsamlı tadilat sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı. Dulkadiroğluİstasyon Mahallesi’nde yer alan cami, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan duaların ardından caminin kapıları yeniden ibadete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve vatandaşlar, açılışı yapılan Osmangazi Camii’nde Cuma namazını birlikte eda etti.

Huzurlu ve Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada, hem hüzünlü bir geçmişin hem de umut dolu bir geleceğin sembolü olan Osmangazi Camii’mizin yeniden ibadete açılmasının huzurunu yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinde büyük acılar yaşadık. Camilerimiz, evlerimiz gibi bizim inancımızın, birliğimizin ve direncimizin simgeleridir. Bu yapıları yeniden ayağa kaldırmak, sadece fiziksel bir onarım değil, aynı zamanda toplumsal bir diriliştir. Rabbim bu güzel mabedimizi her daim dolu, huzurlu ve hayırlı eylesin” cümlelerini kaydetti.