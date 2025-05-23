Son olarak Malatya ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerinden ekipler tesiste incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir projeleriyle Türkiye genelinde yerel yönetimlere ilham vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, 100 Milyon TL’lik yatırımla bölgenin en önemli çevre projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Genelinden Yoğun İlgi

Depremin ardından enkaz yönetimi konusunda örnek bir çözüm üreten bu tesis, yalnızca Kahramanmaraş için değil, tüm Türkiye için model teşkil ediyor. Tesise yönelik ilgi her geçen gün artarken, son olarak Malatya ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan tesiste incelemelerde bulundu. Teknik personel ve akademisyenlerden oluşan heyete, tesisin işleyişine dair kapsamlı bilgiler verildi.

Günde 4 Bin Ton Kapasite

Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, günlük 4 bin ton enkaz atığını ayrıştırma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Deprem sonrası yıkılan ya da kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları, titizlikle bu tesise taşınarak burada detaylı bir şekilde ayrıştırılıyor. Beton, demir, asfalt ve diğer geri dönüştürülebilir malzemeler, modern sistemlerle birbirinden ayrılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Geri Dönüşümle Maliyet Düşüyor, Doğal Kaynaklar Korunuyor

Tesisin en önemli kazanımlarından biri de geri dönüştürülen malzemelerin tekrar kullanılması. Elde edilen beton, demir ve asfalt gibi malzemeler, Kahramanmaraş genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile yol yapım ve onarım projelerinde kullanılıyor. Bu sayede belediye önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlarken, doğal kaynakların tüketimi de minimuma indiriliyor.

Sıfır Atık Hedefine Güçlü Katkı

Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, aynı zamanda Türkiye’nin “Sıfır Atık” vizyonuna da güçlü bir katkı sunuyor. Deprem sonrası oluşan milyonlarca tonluk enkazın doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayan tesis, karbon ayak izinin azaltılması konusunda da kritik bir rol üstleniyor. Tesiste uygulanan çevreci yöntemler sayesinde hem doğa korunuyor hem de geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılıyor.

Örnek Uygulama, Ulusal Standartlara Model

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bu öncü proje, enkaz yönetiminde yerel yönetimlerin alabileceği inisiyatifin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelindeki birçok belediyenin dikkatini çeken Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, uygulanabilir bir model sunarak ulusal standartların oluşmasına da katkı sağlıyor.