Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu anlamlı günde koltuğunu temsili olarak Yahya Kemal İlkokulu öğrencisi Merve Nida Sarp’a devretti.

Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, minik başkan Merve Nida Sarp görevi devralır almaz Dulkadiroğlu’na yeni bir park yapılması yönünde talimat verdi. Başkan Mehmet Akpınar, Yıldızkent bölgesinde yapımı tamamlanan yeni bir parkın müjdesini vererek açılışında Merve Nida Sarp ve arkadaşlarının da yer alacağını belirtti.

Tören sırasında Haydar Aliyev İlkokulu öğrencisi Buğlem Topuz, Dulkadiroğlu Kaymakamı rolünü üstlenerek telefonla bağlandı ve engelli bireyler için daha kapsayıcı hizmetler talep etti.Topuz, aynı zamanda yol ve kaldırım çalışmalarının daha dikkatli ve özenli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN MEHMET AKPINAR: “ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN MİMARIDIR”

Devir teslim töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 23 Nisan’ın taşıdığı anlamı vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Bugün, millet iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünü kutluyoruz. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği bu özel gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte çok daha anlamlı.Çocuklarımız, sadece bugünün değil, yarının da mimarlarıdır. Onların fikirleri, hayalleri ve umutları bizim yol haritamızdır. Belediye olarak attığımız her adımda onların geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Yapılan her park, her sosyal tesis, her proje çocuklarımız içindir.Bugün görevini devralan küçük başkanımızın ilk talimatı bir park oldu. Bu bizlere gösteriyor ki, çocuklarımız daha yeşil, daha yaşanabilir, daha mutlu bir Dulkadiroğlu istiyor. Bizler de bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Akpınar, 23 Nisan günü dolayısıyla Güneş Çocuk Oyun Alanı’nın ve Heyecan Bahçesi’nin 12 Yaş ve altına ücretsiz olduğunu hatırlatarak çocukları buralarda doyasıya eğlenmeye davet etti.