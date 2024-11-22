Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte öğretmenlere hitap ederek günlerini kutladı. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden Başkan Akpınar, öğretmenlerin geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirdiğine vurguladı.

Başkan Akpınar, konuşmasında şunları söyledi: "Eğitimin temel taşları olan kıymetli öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan en büyük rehberlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise bir hadis-i şerifinde, 'İnsanlara faydalı olanların en hayırlı kişiler olduğunu' buyurarak ilim öğretenlerin önemine işaret etmiştir. Sizler, toplumumuzun en hayırlı insanlarısınız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak eğitime ve öğretmenlerimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, onlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Akpınar, ilçede eğitimin kalitesini artırmak ve gençlerin daha iyi imkanlara sahip olmasını sağlamak adına belediyenin eğitim projelerine devam edeceğini de vurguladı.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, öğretmenlere yönelik özel etkinlikler ve ödül töreniyle taçlandırıldı. Program kapsamında düzenlenen “Öğretmenler Arası Anı Yarışması” ve “Öğrenciler Arası Resim Yarışması” sonuçları açıklandı ve kazananlara ödülleri takdim edildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ve şube müdürleri katıldı.