Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılına Değer Katanlar – Maarif Buluşması”, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü’nde büyük bir coşku ve yoğun katılımla yapıldı.

Etkinlik; Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ve Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt başta olmak üzere çok sayıda eğitim yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli tarafından ilgiyle takip edildi.

Buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Dulkadiroğlu’nda hayata geçirilen çalışmalar geniş bir yelpazede sunuldu. Açılış konuşmalarıyla başlayan program, etkileyici video gösterimleri, proje tanıtımları ve okul faaliyetleriyle devam etti.

Teknoloji, çevre, kültür ve değerler eğitimi temalı stantlar ve atölyeler, sergi alanında ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Öğrencilerin üretkenliğini gözler önüne seren interaktif sunumlar, katılımcılara ilham verdi.

Günün en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise, katılımcıların kendi cümleleriyle Türkiye Yüzyılı’na mesaj bıraktığı “Türkiye Yüzyılına Bir Cümle Bırak” faaliyeti oldu. Duygu dolu satırlar, geleceğe umut taşıdı.

Program sonunda, bu anlamlı organizasyona katkı sunan okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür edilirken, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirecek bu tür buluşmaların artarak devam etmesi temennisiyle program sona erdi.