“Asrın felaketi” olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş’ın geleceği için gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalar sürüyor. Milletvekili Zuhal Karakoç, bu kapsamda gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar verdi:

“Kahramanmaraş’ın yeniden inşasında tarihi dokuyu, kültürel mirası ve mühendislik aklını harmanlayarak yol alacağız. Yeni imar planlarında titizlik, bürokratik yüklerde hafiflik şart. Son başvuru sürelerinin uzatılması ise elzem bir ihtiyaçtır.”

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Karakoç: “Bu Şehir İçin El Ele Vermek Zorundayız”

Toplantıya katılan teknik heyetle fikir alışverişinde bulunan Karakoç, meslek gruplarının katkısının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Görevimiz ne olursa olsun, makamımız neyi gerektirirse gerektirsin; ortak davamız Kahramanmaraş’tır. Bu şehir için söyleyecek sözü olan herkesle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

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Şehir İradesi Şekilleniyor

Gece yarısı yapılan bu stratejik toplantı, Kahramanmaraş’ta bilimin, mühendisliğin ve mimarinin yol gösterici rolünü bir kez daha ortaya koydu. MHP’li Zuhal Karakoç’un öncülük ettiği bu güçlü birliktelik, şehrin geleceğini şekillendirmede önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.