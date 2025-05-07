Renkli yapraklar üzerinde net bir şekilde görüntülenen uğur böceği, uzmanlar tarafından büyük olasılıkla Asya kökenli Harmonia axyridis (Asya uğur böceği) olarak tanımlanıyor. Bu tür, Türkiye'de nadiren görülmekle birlikte, son yıllarda çeşitli bölgelerde yayılım göstermeye başladı.

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Özdoğan, çektiği bu özel kareyle hem doğadaki biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek hem de fotoğraf sanatının doğayla olan güçlü bağını vurgulamak istediğini belirtti.

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KSÜ’nün 8 Projesine Destek: ÜNİDES 4. Dönem Sonuçları Açıklandı!
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Bu fotoğraf, şehrin doğal zenginliklerini gözler önüne sererken, aynı zamanda bilim insanlarının da ilgisini çekecek nitelikte.

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