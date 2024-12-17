Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede üstyapı düzenlemeleri kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor ve esnafın işlerini daha rahat bir şekilde yapabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Yeni Sanayi bölgesindeki çalışmaları değerlendirerek, esnafın daha verimli ve konforlu bir ortamda hizmet verebilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Başkan Akpınar, şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni Sanayi bölgemizde yürüttüğümüz çalışmalarla esnaflarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Üstyapı düzenlemelerimiz, onların işlerini daha sağlıklı ve rahat koşullarda sürdürebilmeleri için büyük bir titizlikle devam ediyor. Esnafımızın ihtiyaçlarını ön planda tutarak, Yeni Sanayi’yi daha modern bir ticaret merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”