Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO da İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı Düzenlendi
KMTSO da İhracat Satış Kampı...
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde Yerine Getirelim
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde...
Yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor
Yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor
Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı
Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Hac'da tarihi görüntüler!

Yurt dışından hacı kabul etmeyen Suudi Arabistan'da ülke içinden seçilen 1000 şanslı kişi bugünden itibaren Mekke'ye ulaşmaya başladı. Önceki yıllarda Kabe'de omuz omuza tavaf yapan hacı adayları, bu sene yalnızca 20 kişilik küçük gruplar halide hareket edebiliyor.

Hac'da tarihi görüntüler!

Hac'da tarihi görüntüler!

Yurt dışından hacı kabul etmeyen Suudi Arabistan'da ülke içinden seçilen 1000 şanslı kişi bugünden itibaren Mekke'ye ulaşmaya başladı. Önceki yıllarda Kabe'de omuz omuza tavaf yapan hacı adayları, bu sene yalnızca 20 kişilik küçük gruplar halide hareket edebiliyor.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:34

Şimdiye kadar 270 bini aşkın testin pozitif sonuç verdiği Suudi Arabistan, Haziran ayında yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini resmen duyurdu.

Yerel hacılar ise, Kurban Bayramı'na saatler kala kutsal kent Mekke'ye ulaşmaya başladı. Hacıların Mekke'ye girişine ise karantinadan sonra izin veriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, maskeli hacı adaylarının maksimum 20 kişilik küçük gruplar halinde hareket ettiğini bildiriyor.

Önceki yıllarda Kabe'de Müslümanların omuz omuza tavaf yaptığını hatırlatan AP, bu sene ise sosyal mesafeye uygun tavafın gerçekleştiğini aktarıyor.

AP'ye konuşan hacı adaylarından Ammar Halid, Hint kökenli olduğunu ancak Suudi Arabistan'da doğup büyüdüğünü söylüyor.

Yalnız başına Mekke'ye geldiğini belirten Halid, "Tüm sevdiklerime dua ediyorum. Hissettiğim mutluluğu anlatmak için kelimeler yetersiz" diyor.

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez koronavirüs nedeniyle bu yıl yurt dışından gelecek hacı adaylarına kısıtlama getirildi, 2020 yılında yalnızca ülkede yaşayan 1000 Müslüman hacı olacak.

Söz konusu 1000 kişinin üçte ikisi, Suudi Arabistan'da yaşayan 160 farklı ülke vatandaşı. Üçte biri ise Suudi güvenlik ve sağlık çalışanı.

AP, şanslı 1000 kişinin internet üzerinden seçildiğini ve yaşlarının 20 ila 50 arasında değiştiğini vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:
KabeHacArabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'dan Flaş Türkiye Kararı
Google'dan Flaş Türkiye Kararı
ABD'de Halkbank'a dava açıldı
ABD'de Halkbank'a dava açıldı
3 katlı okul sel nedeni ile çöktü
3 katlı okul sel nedeni ile çöktü
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
Türkiye ile Rusya anlaştı
Türkiye ile Rusya anlaştı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber