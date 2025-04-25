Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yönelik bir soru önergesi hazırlayarak, site sakinlerinin yaşadığı mağduriyetlere çözüm bulunmasını talep etti.

Önergede Öne Çıkan Sorular:

Öztunç'un önergesinde, Ebrar Sitesi hak sahiplerinin yaşadığı sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı. Öne çıkan başlıklar şunlardı:

Bilgilendirme Eksikliği: Hak sahiplerine kura çekiminin neden ertelendiği ve konutların teslim sürecindeki belirsizlikler.

Hak sahiplerine kura çekiminin neden ertelendiği ve konutların teslim sürecindeki belirsizlikler. Kura Çekimi ve Konut Teslimi: 634 hak sahibine rağmen 588 kişiye kura çekilmesi ve 46 konutun akıbeti. Ayrıca, verilen sözlerin tutulmaması.

634 hak sahibine rağmen 588 kişiye kura çekilmesi ve 46 konutun akıbeti. Ayrıca, verilen sözlerin tutulmaması. Binaların Yapım Süreci: Tevfik Tepebaşı ve Damadı Mehmet Timurbanga'nın kuralara dahil edilmesi ve bazı kişilere birden fazla daire çıkması.

Tevfik Tepebaşı ve Damadı Mehmet Timurbanga'nın kuralara dahil edilmesi ve bazı kişilere birden fazla daire çıkması. Kira Yardımı ve Konut Teslimi: Konutların ne zaman teslim edileceği, kaç metrekare olacağı ve eşyalı olup olmayacağı. Ayrıca, daire fiyatları ve kira yardımlarının devamı.

Konutların ne zaman teslim edileceği, kaç metrekare olacağı ve eşyalı olup olmayacağı. Ayrıca, daire fiyatları ve kira yardımlarının devamı. Boş Senet İmzalatılması: Hak sahiplerine konutların bedeli bilinmeden boş senet imzalatılmasının sebebi.

Bakanlık Cevabı ve Öztunç'un Değerlendirmesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği cevapta, kura çekiminin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yasal mevzuat kapsamında gerçekleştirildiği ve konut dağıtımının proje öncesi duruma göre yapıldığı belirtildi. Ancak, Öztunç bu cevapların Ebrar Sitesi mağdurlarının sorunlarını tam olarak karşılamadığını ve belirsizlikleri gidermediğini vurguladı.

Öztunç, Bakanlıktan daha detaylı ve şeffaf bir açıklama beklediklerini ifade ederek, Ebrar Sitesi sakinlerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için takipçi olacağını belirtti.