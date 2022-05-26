2021 YKS'de Kahramanmaraş ilk 31'de!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği" raporu yayımlandı. Rapora göre başarı sırası ortalaması en yüksek il Ankara olarak belirlenirken Kahramanmaraş ise 31.sırada yer aldı.

Türkiye genelinde adayların başarı sıralaması ortalamaları 561 bin 146 olarak belirlenirken, Kahramanmaraş’ta sınava giren adayların bu ortalaması 552 bin 299 olarak kayda geçti. Kahramanmaraş’ı 552.786 ortalama ile Balıkesir ili takip etti.

YÖK’ün raporuna göre 2021 YKS’ye başvuran 2 milyon 592 bin 390 aday arasından bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365 adayın, ikamet ettikleri yer ile tercih ve yerleştirme verileri kullanılarak iller arası hareketlilik de analiz edildi. Buna göre Kahramanmaraş’ta ikamet edip bir yükseköğretim programına yerleşen toplam 11 bin 816 öğrencinin en çok yerleştiği ilk 10 il sırasıyla Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Malatya, Konya, Mersin, Antalya ve Sivas oldu.

Diğer yandan sınava giren tüm adaylar üzerinden yapılan değerlendirmede 520 bin ortalama başarı sıralaması ile Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa en başarılı iller; 614-628 bin ortalama başarı sıralaması ile Şırnak, Ardahan, Artvin ve Hakkari ise en başarısız iller oldu.