Alpaslan Yurtsever’den ara tatilde öğrenci ve ailelere öneriler!

Tatil döneminde anne, babalar ve öğrencilere ciddi sorumluluklar düşüyor. Uzmanlar, bu dönemde özellikle öğrenciler tatil denince kitabı ve ders çalışmayı bırakmayı anlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kişisel ve Sosyal Gelişim Akademisi Dernek Başkanı Psikolojik Danışman Alpaslan Yurtsever, ara tatilde okula gitme, düzenli ders çalışma ve dinleme açısından tatil olsa da beynin yenilenme ve beslenmesi açısından aslı tatil olmadığı uyarısında bulundu.

Yurtsever, “Aksine beynimizin fizyolojik olarak dinlenmesi yanında zihinsel olarak yenilenmesi ve güncellenmesi açısından mükemmel bir süreçtir. Bu süreçte beynimiz bir yandan dinlenirken diğer yandan kitap okumalarıyla ve okul döneminin tekrarıyla kendini yenilemektedir” dedi.

Bol Bol Kitap Okunmalı

Ara tatilde öğrencilerin zihinsel dinlenme yapmaları gerektiğini ifade eden Alparslan Yurtsever, “Beynin beslenmesi ve güncellenmesi deyince hiç şüphesiz kitap okuma aklımıza gelmektedir. Beyni besleyen üç şey vardır. Hatta iki de diyebiliriz. Oksijenin yaşam için zorunlu olduğunu düşününce geriye su ve kitap okuma kalır. Su kendi içinde oksijen gibi yaşamsal öneme sahip olduğu için daha çok fizyolojik beslenme aklımıza gelmektedir. Zihinsel beslenme ve güçlenme için okumalar çok önemlidir. Okuma başlı başına zihnimizdeki nöronları aktif etmekte nöronlar arası bağlantıyı güçlendirmektedir” diye konuştu.

Öğrencilerin 2 haftalık tatil sürecinde bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Yurtsever, “Şu an bilinen araştırma sonuçlarına göre her sağlıklı insan da ortalama 100 milyar nöron/sinir hücresi vardır. Rabbimizin adil olduğunu düşündüğümüzde fizyolojik bir travma ya da sağlık problemi olmadığında son yapılan araştırma sonuçları bunun söylemektedir. Buna bilgisayar diliyle donanım diye biliriz. Şu an ortalama bir insan bu donanımın yüzde 10’unu aktif olarak kullanmaktadır. Bu aktifliği belirleyen ise o beyin sahibinin kitap okuma düzeyidir. Kitap okuma sayısı yüksek olan kişiler beynindeki nöronları aktif etmektedir. Ne kadar çok beyin sinir hücresi/nöron aktif edilirse donanımda aktif ve etkili hale gelir. İşte bu tatil döneminde değerli öğrencilerimiz bol bol kitap okuyarak beynindeki aktif nöron sayısını artırarak zihin gücünü geliştirmelidir” şeklinde konuştu.

Model Anne Babalar Çocukları Üzerinde Daha Etkilidir

Anne ve babalara da tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman Alpaslan Yurtsever, şunları dile getirdi: “Teknolojik bolluk ya da bağımlılık nedeniyle çocuklar ve gençler kitap okuma davranışında istenilen düzeyde ya da istekte olmayabilir. Özellikle Korona salgını ile birlikte çocuklar, gençler hatta ailede anne babalar ciddi bir şekilde teknoloji bağımlılığı davranışı göstermektedir. Bu bağımlı hal nedeniyle çocuklar ve gençler kitap okuma eylemine dolayısıyla beyin güçlerini artırma davranışından uzak durabilirler. Burada ise ebeveynlere ciddi görevler düşmektedir. Öğrenme psikolojisinde en iyi öğretim yönteminin model olarak öğretme olduğu bilinen bir gerçektir. Anne baba çocuklarında istendik davranış değişikliği sağlamak istiyorsa kesinlikle o davranışı kendilerinin yapması gerekir. İşte o zaman model olan anne baba çocuğundan bir şey talep ettiğinde anne baba talep edilen davranışı yapıyorsa çocuk o davranışı yapmaya daha fazla eğilim gösterir.”

Ara Tatilde Ders Çalışma Stratejisi Sınıf Düzeyine Göre Değişiklik Gösterir

Psikolojik Danışman Yurtsever, “Ara tatilde öğrencilerin kitap okumanın yanında birinci dönem okulda görülen derslerin tekrar edilmesinin ve sorular çözülmesinin o dersin kalıcı/uzun süreli hafızaya aktarılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Beyin canlı kalması ve nöronlar arası bağlantıların artırılması ve zihnin güçlendirilmesi için okuma nasıl önemliyse daha önce öğrenilen bilgilerin unutulmaması ve hafıza da daha kalıcı gelebilmesi için ders çalışmada önemli bir yer tutmaktadır” şeklinde konuştu.

Ders çalışma deyince öğrencinin sınıf düzeyine göre çalışma stratejisi de farklılık göstermesi gerektiğini ifade eden Yurtseve5r, “Ara sınıflar yani 1,2,3,4,5,6,7, 9,10 ve 11. Sınıfta okuyan öğrenciler tatile girdiği zaman daha çok ilk dönem görülen derslerin tekrarı şeklinde çalışması gerekir iken 8 ve 12. Sınıflar LGS ve YKS hazırlık öğrencileri olduğu için daha çok sınav odaklı çalışmalı ve bol sorular çözmelidirler. Tatildeki ara sınıf öğrencileri yukarıda bahsettiğim kitap okumanın yanında ilk dönemin tekrarını yapmalı ek olarak sosyal ve sanatsal gelişim için bir Müzik aleti, Resim, Spor faaliyeti, vb. alanlara da yönelmelidir. Sınav öğrencileri ise tatilde eksik ders ve konuları tespit etmeli onları giderecek şekilde planlama yaparak bol bol soru bankası ve denemeler çözmelidir” dedi.

Tatil Dönüşünde Çocuklarımız Evden Huzurlu Şekilde Okula Gitmelidir

Kişisel ve Sosyal Gelişim Akademisi Dernek Başkanı Psikolojik Danışman Alpaslan Yurtsever, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü “Aileler tatil döneminde çocuklarıyla eğlenceli ve huzurlu zaman geçirmelerinin duygusal ve sosyal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti. Baştan beri bahsettiğimiz zihinsel gelişimin gerçekleşmesi için duygusal ve sosyal gelişim olumlu olmalıdır. Duygusal gelişimdeki olumluluk ya da olumsuzluk çocukların diğer gelişim alanlarına aynı şekilde yansımaktadır. Çocuklarımız evde ne kadar huzurlu ise diğer gelişim alanlarında da aktif ve verimli olacaktır.”