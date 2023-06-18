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Bakan Tekin’den Öğretmenlere Müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet affının 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle getirildiğini bildirdi.

Bakan Tekin’den Öğretmenlere Müjde

Bakan Tekin’den Öğretmenlere Müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet affının 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle getirildiğini bildirdi.

18 Haziran 2023 Pazar 20:24

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Böylece 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla zorunlu hizmeti bulunanlar, zorunlu hizmet affının yürürlüğe girmesiyle beraber bu hizmeti yapmış sayılacaklar.

Diğer yandan Bakan Tekin, bir başka paylaşımında ise Pictes öğretmenlerine işaret ederek, özellikle deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde gündeme gelen, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet puanlarına dahil edilmesi taleplerinin de karşılanacağını belirterek, "Bu da hayırlı olur inşallah." bilgisini paylaştı.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulması için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bakan Tekin’den Öğretmenlere Müjde
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