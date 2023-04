Eğitime Hazır Okulların Açılışı Bakan Soylu Tarafından Gerçekleştirildi

İlimiz merkezli gerçekleşen 6 Şubat depremlerinin ardından 27 Mart’ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde ilk ders zili çalmıştı. Bugün ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla ilimiz genelinde eğitim ve öğretime hazır hale getirilen 408 okul ile Kahramanmaraş Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı’nda gerçekleştirilen açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Kaymakamları, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve diğer kamu kurumu temsilcileri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Açılış programında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ilimizin Dulkadiroğlu ilçesinde açmış oldukları eğitim kampüsünün en başından beri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himaye ve takibi neticesinde kurulduğunu kaydederek, “64 günlük bir çalışma neticesinde bin 111 okulumuzdan 408 tanesini bugün itibariyle eğitim ve öğretime açıyoruz. Okullarımız, çocuklarımızın cıvıltıları ila neşeleri ile dolacak. İnşallah en kısa zamanda da diğer okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi tam zamanlı olarak devreye almış olacağız.” diye konuştu.

Depremin hemen ardından ikinci haftadan başlamak üzere hem öğrencileri hem vatandaşları mağdur etmemek ve bir an önce hayatın normalleşmesine ve sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla DYK, LGS, YKS ve Halk Eğitimi kurslarını öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bizlere bu eğitim kampüsünün kazandırılmasına verdiği desteklerden dolayı tüm Kahramanmaraşlılar ve tüm öğrencilerimiz adına Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile eğitim kurumlarımızda görev yapmakta iken depremde hayatını kaybeden 205 personelimiz ile ilimiz genelinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraş'ta bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Depremden bu yana 64 gün burada tüm arkadaşlarımızla beraber Kahramanmaraş'a hizmet etmekten onur duyduğumu ifade etmek isterim. Yüzyılın afetini yaşadık ve maalesef 50 bin insanımızı kaybettik. On binlerce insanımız yaralandı. On binlerce insanımız enkazlardan sağ veya yaralı çıkarıldı. 6 Şubat depremi aslında bizim için bir milat oldu.” dedi.

Yedi güzel adamın bu ülkeye neler öğrettiğini, aslında yazılan her şeyin, söylenen her güzel cümlenin, her nasihatin boş olarak söylenmediğini bu 64 günde gördüğünü kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu kadim şehrimiz Kahramanmaraş’ta sınavlara hazırlanan bin öğrenci ile ayrıca spor eğitimleri, kültürel, sosyal ve rehabilitasyon etkinliklerine günlük katılan 500’ü aşkın gencimiz, her sabah servislerle Kahramanmaraş Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı’na getirilecek. Öğrencilerimizi eğitim alanında sürekli destekleyecek ve bu yarışta onları asla geride bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının akabinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsünde öğrenciler ile bir araya gelerek İsveç tipi konteynerlerden oluşan 10 adet sınıf, Kırgız çadırlarından oluşan 10 adet halk eğitim kurs merkezi, 10 adet öğretmen barınma çadırı, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 19 tane izci kamp çadırını ziyaret etti.