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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mart, yeni öğretmenler için tüm hizmetleri seferber etti!

Kahramanmaraş’a yeni atanan öğretmeler için son hazırlıklar tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mart, yeni öğretmenler için tüm hizmetleri seferber etti!

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mart, yeni öğretmenler için tüm hizmetleri seferber etti!

Kahramanmaraş’a yeni atanan öğretmeler için son hazırlıklar tamamlandı.

22 Ağustos 2023 Salı 15:04

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala Kahramanmaraş’ta ilk atama ile görevlendirilen öğretmenler için pansiyon ve konteynerlar hazır hala getirildi.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, yeni öğretmenler için hazırlıkların yapıldığını belirterek şunları söyledi;

“Değerli Öğretmen Arkadaşlarım

Nihayetinde beklenen gün yaklaşıyor.

Siz kıymetli arkadaşlarımıza ışık tutması adına bazı hususlarda bilgilendirme yapmak istiyorum.

*Barınma ile ilgili talepte bulunan arkadaşlarımızın barınma talepleri karşılanacaktır.

Konteynerler hazırlanıyor.

*1 Eylül itibarı ile göreve başlamanız gerekmekte olup; güvenlik soruşturması bu gün itibarı ile tamamlanan ve bize ulaşan arkadaşlarımızın göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

Diğer arkadaşlarımızın da güvenlik soruşturmaları zamanla gelecektir.

*Siz öğretmenlerimizin evrak teslimi, göreve başlama, sözleşme imzalama vs iş ve işlemleriniz için 28 Ağustos tan itibaren il dışından geleceklere yönelik iki adet pansiyonumuz hazır olacak barınma hizmeti verecektir.

*Maaş Anlaşmamız bulunan banka ile gerekli görüşmeler yapılarak maaş hesabı açma işlemleriniz bankaya gitmeden yapılacaktır.

*Yine il dışından gelecek arkadaşlarımızı 28 Ağustos tan itibaren oluşturduğumuz bir ekip karşılayarak pansiyona getireceklerdir. (İrtibat numarası daha sonra paylaşılacaktır.)

*Öğretmenlerimiz konteynerlere yerleşene kadar pansiyonlarımızdaki barınma hizmetinden yararlanacaklardır.

*Öğretmenlerimizin 2023/2024 Eğitim Öğretim yılına hazır olmaları adına;

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından

*31 Ağustos Perşembe ve 1 Eylül Cuma Günlerinde gruplar halinde Tanışma ve Rehberlik Programı (Yemekli)

(Gruplar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.)

**Afet Bölgesinde Sağlık ve Güvenlik

**Psikososyal Destek Programı

**Deprem sonrası öğrenci davranışları

**Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı vs konularda eğitim verilecektir.

*Kahramanmaraş’ta ikamet eden öğretmenlerimiz 23 Ağustos itibarı ile evrak teslimi ve başlama işlemlerini yapabilirler.

NOT: Göreve başlama tarihiniz 1 Eylül olacaktır.”

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İlçe Milli Eğitim Müdürü MartYeni öğretmenler Için Tüm Hizmetleri Seferber Etti!
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