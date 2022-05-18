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Kahramanmaraş'ta 37 Bin 500 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Ortak Sınav Protokolü" kapsamında kent genelindeki 495 okulda 37 bin 500 öğrencinin katılımıyla deneme sınavı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 37 Bin 500 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı

Kahramanmaraş'ta 37 Bin 500 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Ortak Sınav Protokolü" kapsamında kent genelindeki 495 okulda 37 bin 500 öğrencinin katılımıyla deneme sınavı gerçekleştirildi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:18
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Öğrencilerin LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavlarında tecrübe kazanması amacıyla deneme sınavları gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, sınavlara 495 okulda 37 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.

Protokolün öğrencilere başarı getireceğine inandıklarını belirten Yılmaz, "Üniversiteye ve liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize yönelik deneme sınavı yapıyoruz. Bu deneme sınavları da bizim için çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz sınav provası yapıyor, eksiklerini tespit ediyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Uğur da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan bütün projelerin yanında olacaklarını dile getirdi.

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Kahramanmaraşta 37 Bin 500 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı
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