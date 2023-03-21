Kahramanmaraş’ta eğitim 2 ilçede başlıyor!

Deprem bölgesindeki 4 ilde kademeli eğitim başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeni olarak başlanacağını açıkladı.

Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti.

Kahramanmaraş’ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri olarak belirtildi.

Bakan Özer, "Eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.