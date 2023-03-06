Kahramanmaraş’ta eğitim ne zaman başlayacak?

Okulların açılacağı tarihlerle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer: "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." ifadelerine yer verirken MEB yeni bir karar daha aldı ve Adana için de tarihi 13 Mart'a çekti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer: (Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." ifadelerine yer verdi.