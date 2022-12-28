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Kahramanmaraş’ta kitap sayısı yüzde 278 arttı!

Kahramanmaraş’ta okullardaki kütüphanelerde mevcut olan 450 bin kitap sayısı, yoğun çalışmalar neticesinde büyük bir artışla yüzde 278 artarak bir milyon 252 bine ulaştı.

Kahramanmaraş’ta kitap sayısı yüzde 278 arttı!

Kahramanmaraş’ta kitap sayısı yüzde 278 arttı!

Kahramanmaraş’ta okullardaki kütüphanelerde mevcut olan 450 bin kitap sayısı, yoğun çalışmalar neticesinde büyük bir artışla yüzde 278 artarak bir milyon 252 bine ulaştı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:41

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve 2021 yılı sonunda tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi, Kahramanmaraş öğretmen, öğrenci, kurum ve kuruluşların iş birliği ve büyük gayretleri sonunda başarılı bir şekilde son bulmuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın geçen yıl sonunda tamamladığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Kahramanmaraş genelinde bazı okullarda yapılan iyileştirmenin dışında 470 adet yeni kütüphane kuruldu. Ayrıca proje öncesinde okullardaki kütüphanelerde mevcut olan 450.000 kitap sayısı, büyük bir artışla %278 artarak 1.252.000'e ulaştı.

Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı'nın "81 İlde Sıfır Atık" projesi kapsamında Onikişubat Güzel Sanatlar Lisesi ile Dulkadiroğlu Kanuni Ortaokulu, kullanılmayan atık malzemeleri değerlendirerek kütüphanelerini oluşturdu.

Bu vesile ile “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu ile Reşit Gümüşer Ortaokulu’nda oluşturulan kütüphanelerde kitap okuma etkinliği yapıldı.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut ile Şube Müdürü Adem Öztürk katıldı. Kitap okuma etkinliğinin ardından okulların kütüphanelerine kitaplar hediye edildi.

Konu ile ilgili konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yedi güzel adamın şehri olan Kahramanmaraş’ın edebiyatla iç içe bir şehir olduğunu kaydederek, “Bu anlamda şiirin ve edebiyatın başkenti olmayı hak etmiş bu güzel şehrimizde bugün Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu ile Reşit Gümüşer Ortaokulu’nda yeni açtığımız kütüphanelerimizde öğrencilerimizle bir araya geldik ve onlarla beraber kitap okuduk. Dijital dünyanın hayatımıza özellikle bu kadar girdiği bir dönemde kıymetli yavrularımızın dijital ortamdan uzakta kütüphanede kitaplar ile iç içe olduklarını görmek bizi gerçekten mutlu etti.” diye konuştu.

Öğrenciler için daha iyi imkânlar oluşturmak adına geçen yıl “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında ilimizde 470 tane okulumuza kütüphane kurduklarını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu kapsamda da ilimizde 1235 tane okulumuzun her birinde birçoğu müstakil olmak üzere kütüphanemiz var. Sadece kütüphaneyi mekân olarak kurmakla kalmadık bunun yanında donatım ve kitap boyutuyla öğrenci ve öğretmenlerimiz için okullarımızda yeni imkânlar sunduk. 470 tane kütüphaneden birçoğunda özellikle hem valimiz hem mülkî idare heyetimiz, okul müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz birlikte açılışlara katıldık. Proje öncesinde okullarımızdaki kütüphanelerde mevcut olan 450.000 kitap sayısını, büyük bir artışla %278 artırarak 1.252.000'e ulaştırdık. Biz artık öğrencilerimizin kütüphane ve kitap farkındalıklarını daha çok artırmak, bu kavramları en derinlerimize kadar içselleştirerek hayatımızın önemli bir parçası olarak devam etmesini istiyoruz. Bu duygularla açmış olduğumuz 470 tane kütüphanemizin öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını ve ilimiz için güzel neticelere vesile olmasını dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Kahramanmaraş’ta Kitap Sayısı Yüzde 278 Arttı!
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