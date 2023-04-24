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Kahramanmaraş’ta öğrenciler için telafi eğitim programı yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli yüksek şiddetli depremlerin etkilediği 10 ilde, öğrenciler için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak.

Kahramanmaraş’ta öğrenciler için telafi eğitim programı yapılacak!

Kahramanmaraş’ta öğrenciler için telafi eğitim programı yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli yüksek şiddetli depremlerin etkilediği 10 ilde, öğrenciler için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak.

24 Nisan 2023 Pazartesi 12:06

Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki tüm ilçelerde okullar açıldı. Nakil aldıran 35 bin öğrenci kendi illerine döndü. Deprem bölgesindeki öğrencilerin 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açmış ve bölgede eğitimin aksamasına sebep olmuştu.

TELAFİ EĞİTİMLERİ 1 AĞUTOS-1 EYLÜL ARASINDA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde olan 10 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesindeki tüm ilçelerde okullar açıldı. Nakil aldıran 35 bin öğrenci kendi illerine döndü. Deprem bölgesindeki öğrencilerin 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak.

"8 MAYIS'TA ATAMALAR GERÇEKLEŞECEK"

Biliyorsunuz 45 bin öğretmen ataması açıkladık. Bu son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. 8 Mayıs'ta bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'in üzerindeki öğretmenleri deprem bölgesine vereceğiz.

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