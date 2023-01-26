Kahramanmaraş’ta Öğrencilere 80 Bin 500 Kitap Hediye Edildi

Onikişubat Belediyesi tüm ilkokul ve ortaokullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği ile uygulanacak olan 'Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi' protokol imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde öğrencilerin sömestri tatilinde okumaları için 80 bin adet roman, hikaye ve klasiklerden oluşan kitap setleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kitap dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve okul müdürleri katıldı.

Projeyle kitap okumayı sevdirmek, okumanın kalıcı davranış haline gelmesine katkı sağlamak, kitap okuma oranlarını artırmak, nitelikli okuma yapmalarını sağlamak ve okuma faaliyetlerinin hayatlarının önemli bir uğraşısı olması amaçlanıyor.

Proje hakkında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor projesi kapsamında bir aradayız. Maraş, bir edebiyat şehri. Yedi Güzel Adam’ın damgasını vurduğu ve bu haliyle tescillenmiş edebiyatın başkenti, yolla edebiyatı bir araya getiren şehir olarak hakikaten tüm 81 il içerisinde müstesna bir yere sahip. Haklı olarak elde ettiği bu gururu bundan sonraki nesiller boyutuyla da devam ettirmek hem eğitimciler olarak bize düşen bir görev, hem de bize destek vermek üzere her türlü yerel mekanizmayı kullanmak suretiyle, onların verdiği desteklerle bu güzel şehri hep birlikte daha güzel günlere hazırlamak. Onikişubat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve onun da üzerinde Onikişubat Belediyemizin maddi katkıları ve organizasyonuyla, sadece Onikişubat’a değil 11 ilçemizde özellikle dezavantajlı okullarımıza ve öğrencilerimize bir katkı sunmak, bir destek vermek, el uzatmak, hallerini hatırlarını sormak, kendilerinin de bir gözetleyen olduğunu hissettirmek, yalnız olmadıklarını kendi deruni dünyalarında kişiselleştirmek adına Onikişubat Belediyemiz ve hassaten ak saçlı başkanımız bu işi dert etti. Ve uzun yıllardan beri devam ediyor. Benim dönemimde de ikincisi imzalanacak. Sahada gerçekten güzel dönüşlerini görüyoruz. Sadece Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor kapsamında kitap dağıtımıyla kalmayan ve fiziki ortamları da bize sağlayan bir belediyecilik anlayışını, başkanım sağ olsun ortaya koydu” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “Onikişubat Belediyesi 2014-2020 yılları arasında, 2 sene biliyorsunuz pandemi dönemi oldu, o dönemde ara vermişiz maalesef, 470 bin kitap almışız. Bu sene de 80 bin 500 aldık. Toplamda 550 bin 500 kitap almışız. Bu projenin adı Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor. Diyoruz ki Kahramanmaraş bir edebiyat kenti, edebiyatın başkenti ama o edebiyatın baş kenti olmanın önemli olması için süreklilik sağlamanız lazım. Sadece böyle geçmişteki öncü fikir adamlarıyla övünebiliriz ama onların geleceğini sağlayamazsak, daha doğrusu bugün de onlar gibi yazar, düşünce adamları yetiştiremezsek, o zaman orada, geride kalırız. Esas olan da bakın şu: Bugünü kavrayacak ama geleceğe dönük öngörüsü olan insanlar yetiştirmemiz lazım. Çağı kavrayacak ama geleceğe yönelik ön görüsü olacak” diye konuştu.