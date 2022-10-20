Kahramanmaraş’ta öğretmenler dijital dünyaya hazırlanıyor!

Program, 20 Ekim’de düzenlenecek “Sınav Kaygısını Yönetme” eğitimi ile Kahramanmaraşlı öğretmenlerle buluşacak.

Anadolu Vakfı’nın, Değerli Öğretmenim Programı eğitimlerinin yeni sezonu başladı. Artan ve sürekli geliştirilen konuları, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı amaçlayan online eğitim ve seminer programı, 20 Ekim’de Kahramanmaraşlı öğretmen ve idarecilerle “Sınav Kaygısını Yönetme” eğitimiyle gerçekleşecek. Anadolu Vakfı’nın, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçladığı program kapsamında; 25 Ekim’deki “Tasarım Odaklı Düşünme” ve 27 Ekim’deki “Zihin Haritası Tekniklerinin Eğitimlerde Kullanılması” eğitimleri ile devam edecek.

2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor

Anadolu Vakfı gençleri yetiştiren Değerli Öğretmenleri de eğitim ve gelişim programları ile destekliyor. Değerli Öğretmenim Programı’nda öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaları hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticiler ve okul idare ekipleri de katılıyor. Bugüne kadar 190 bine yakın öğretmenin hayatına değer katan Değerli Öğretmenim, 2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Değerli Öğretmenim Programı kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.