Kahramanmaraş’ta YKS yapılmayacak!

ÖSYM, üniversiteye geçiş sınavının (YKS) 17-18 Haziran 2023’te düzenleneceğini duyurdu. Başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında alınacak.

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılmayacak. Bu şehirdeki adaylar istedikleri şehirlerde sınava girebilecek.

Daha önce de bu illerde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ aday belirleme sınavlarının yapılmayacağını açıklanmıştı.