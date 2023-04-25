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MEB Kahramanmaraş’ta kaynak kitap dağıtımına başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş’ta, öğrencilere 421 bin 787 adet kaynak kitap dağıtımına başladı.

MEB Kahramanmaraş’ta kaynak kitap dağıtımına başladı!

MEB Kahramanmaraş’ta kaynak kitap dağıtımına başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş’ta, öğrencilere 421 bin 787 adet kaynak kitap dağıtımına başladı.

25 Nisan 2023 Salı 17:15

Kahramanmaraş’ta MEB’e bağlı ortaokullarda 8. sınıf düzeyinde (3 kitap) ve ortaöğretim kurumlarında 12. sınıf düzeyinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin istifadelerine sunulmak üzere TYT (3 kitap), AYT(9 kitap), YDT (3 kitap) deneme sınavları ile 9, 10, 11, 12. sınıf düzeyinde hazırlanan "Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri" (16 kitap), 12. sınıf düzeyinde "YKS Yeterlilik Testleri" (2 kitap) olmak üzere toplam 36 çeşit kitaptan oluşan 421.787 adet kaynak kitapların resmi ve özel okullarımızın tamamına dağıtımı başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “İlimizde 24 Nisan 2023 Pazartesi itibariyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen akabinde 899 tane okulumuzda eğitim öğretim tam zamanlı olarak başlamış durumda. 327 bin öğrencimizden 266 bine kadar düşen öğrencimiz tekrar 273 binlere kadar yükselmiş durumda ve bu 273 bin öğrencimizin tamamını kapsayacak şekilde gerek eşleştirme yoluyla, gerek taşıma yoluyla, gerekse başka tüm imkanları alternatifleri kullanmak boyutuyla tüm öğrencilerimize eğitim ve öğretim imkanını tekrar sunmuş durumdayız. Bu vesileyle de özellikle depremde mağdur olan öğrencilerimizi bir nebze olsun moral ve motive olarak tekrar eski günlerine, güzel günlerine döndürmek ve öğretmenleriyle beraber arkadaşlarıyla buluşturmak için açtığımız okullarımız içerisinde yine bakanlığımızın ücretsiz olarak sağladığı ders kitaplarına ek olarak yine ücretsiz yardımcı kaynak kitaplar boyutuyla da bakanlığımızın gönderdiği kitaplarımızı tüm öğrencilerimize ulaştırmış durumdayız. Sadece 8. sınıflar 12. sınıflar değil, tüm sınıflar boyutuyla bu yardımcı kaynak kitaplarımız öğrencilerimize yine 81 elimizdeki öğretmenlerimiz tarafından yeni nesil soru tekniklerine göre hazırlanan ve fiziki olarak da kaliteli birinci hamur kağıda basılmış bu deneme sınavlarını, soru kitapçıklarını öğrencilerimize dağıtmış durumdayız.” dedi.

Kahraman, son olarak şunları kaydetti: “Sizlerden akademik olarak başarılar bekliyoruz. Bu akademik başarılar ahlâkî temeller üzerinde zirve olarak bu kahraman ve güzel şehre, yedi güzel adamın şehrine bir değer katacaktır. Okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun. Deprem dolayısıyla vefat etmiş tüm vatandaşlarımıza, 205 öğretmenimize ve 2 bin 400 öğrencimize tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm şehrimize, ülkemize geçmiş olsun. Öğrencilerimize de yeni başladıkları eğitim ve öğretim dönemi hayırlı olsun.”

Son Güncelleme: 25.04.2023 18:04
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MEB Kahramanmaraş’ta Kaynak Kitap Dağıtımına Başladı!
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