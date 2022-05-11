Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Öğrenciler Şehrin Tarihi Mekânlarını Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesi kapsamında Pazarcık’tan gelen öğrenciler şehrin tarihi mekânlarını ve müzeleri ziyaret etti. Renkli anlara sahne olan etkinlik için öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öğrenciler Şehrin Tarihi Mekânlarını Ziyaret Etti

Öğrenciler Şehrin Tarihi Mekânlarını Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesi kapsamında Pazarcık’tan gelen öğrenciler şehrin tarihi mekânlarını ve müzeleri ziyaret etti. Renkli anlara sahne olan etkinlik için öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:15
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Tarihe Yolculuk’ projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, kırsal bölgelerde eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci, şehir merkezinde tarihi mekânları ve müzeleri ziyaret etme imkânı buluyor. Tarihe Yolculuk projesi kapsamında ilk ziyaret programı Pazarcık Çüğdemtepe, Büyüknacar ve Sarıl Ortaokulu’ndan gelen öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Program kapsamında Pazarcık’tan gelen öğretmenler ve öğrenciler, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen yemek programının ardından ziyaret ekibi Arsan Center’da ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı sinema filmini izledi. Gerçekleştirilen etkinlikten duydukları mutluluğu ifade eden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Programlarımız Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, ‘Tarihe Yolculuk’ projesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihi ve turistik mekânlarını öğrencilerimize tanıtmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ‘Tarihe Yolculuk’ adlı projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje sayesinde kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim gören, gerek maddi gerekse de diğer sebeplerden dolayı daha önce şehrimizin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etme fırsatı bulamayan öğrencilerimize şehrimizi gezdirerek onların tarihi ve kültürel düzeylerini, ifade yetilerini ve gözlem yapma becerilerini geliştirilmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında ilk ziyaretçilerimiz Pazarcık’ta eğitim gören ortaokul öğrencilerimiz oldu. Yarın da Ekinözü’nde eğitim gören öğrencilerimiz misafirimiz olacak. Peyderpey diğer ilçelerimizdeki öğrencilerimizle de bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerimizle Bir Araya Gelmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz

Tarihe Yolculuk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret programında öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimizi Tarihe Yolculuk projemizde öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Program kapsamında Pazarcık’tan gelen öğrencilerimiz şehrimizin önemli tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etti. Tarihe Yolculuk projesinin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Şehrin Tarihi Mekânlarını Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’lu öğrenciler Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışında 1. oldu
SANKO’lu öğrenciler Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışında 1. oldu
Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı öğrencilere ücretsiz yabancı dil desteği
Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı öğrencilere ücretsiz yabancı dil desteği
Kahramanmaraş’ta 133 okulda iyileştirme ve 52 yeni okul yapılacak
Kahramanmaraş’ta 133 okulda iyileştirme ve 52 yeni okul yapılacak
Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi
Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi
Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Aile Ve Çocuk Semineri" Yapıldı
Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Aile Ve Çocuk Semineri" Yapıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber