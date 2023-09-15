Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!

SANKO ‘AP’ Okulu Oldu!

Sanko Okulları, ABD merkezli "College Board" kurumundan aldığı bir yetkilendirmeyle dünya çapında tanınırlığı olan “AP Okulu” oldu.

SANKO ‘AP’ Okulu Oldu!

SANKO ‘AP’ Okulu Oldu!

Sanko Okulları, ABD merkezli "College Board" kurumundan aldığı bir yetkilendirmeyle dünya çapında tanınırlığı olan “AP Okulu” oldu.

15 Eylül 2023 Cuma 11:53

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Asyalı, "Öğrencilerimiz bundan böyle uluslararası arenada daha etkin olacak” dedi.

Türkiye’de ve dünyada binlerce üniversitenin referans kabul ettiği AP (Advanced Placement) müfredatı artık Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin programında.

Bu kapsamda öğrencilerine AP dersleri sunma ve AP sınavları düzenleme yetkisini elde eden SANKO Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Computer Science A, Physics 1, Calculus BC, Chemistry, Biology ve Psychology programlarını hayata geçiriyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır proje üzerinde yoğun bir çalışma programı sürdürdüklerini belirten SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, şunları kaydetti:

“Uzman bir kadro ve danışmanlarla, yoğun emek vererek hazırlandığımız bu akreditasyon öğrencilerimizi dünyanın en iyileri klasmanına taşıyacak ve uluslararası enstrümanlarla gençlerimizi daha da kıymetli bir dünya vatandaşı haline dönüştürecek.

Unutmamalıyız ki bu başarı sadece okulumuzu değil, Gaziantep’i ve tüm ülkemizi taçlandırıyor. Evlatlarına inanan ve her zaman onların daha iyisine layık olduğunu düşünen SANKO Okulları olarak gençlerimize açabildiğimiz bu önemli kapı nedeniyle gururumuz ve sevincimiz çok büyük.”

AP PROGRAMI

Dünyanın en önemli uluslararası lise eğitim programlarından biri olan ve 1955’ten beri uygulanan AP programları dünya genelinde 60’tan çok ülkede 6000’den fazla kurum tarafından öğrencilere sunuluyor.

Lise öğrencilerine üniversite seviyesinde dersler alma ve üniversite seviyesinde sınavlara girme hakkı tanıyan bu programa dahil olan öğrenciler yurt dışı üniversite başvurularında öne çıkarak daha kolay kabul alıyor; başta ABD, Kanada ve İngiltere olmak üzere yurt dışındaki binlerce üniversitede, lisede aldıkları AP derslerinden muafiyet elde ediyorlar.

Öğrencilerin üst düzey eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan AP derslerini başarıyla tamamlamış öğrencilere pek çok dünya üniversitesi ders kredisi, ders muafiyeti ve burs olanakları sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
SANKO ‘AP’ Okulu Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’lu Öğrencilerden YKS Başarısı!
SANKO’lu Öğrencilerden YKS Başarısı!
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mart, yeni öğretmenler için tüm hizmetleri seferber etti!
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mart, yeni öğretmenler için tüm hizmetleri seferber etti!
KSÜ, Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
KSÜ, Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
Sanko Üniversitesi TÜMA Raporuna Göre Birinci Sırada Yer Aldı
Sanko Üniversitesi TÜMA Raporuna Göre Birinci Sırada Yer Aldı
LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi! İşte sonuç ekranı
LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi! İşte sonuç ekranı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber