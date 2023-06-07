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SANKO Üniversitesi’nde “Rehber öğretmen buluşmaları II” etkinliği düzenlendi!

SANKO Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmen Buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

SANKO Üniversitesi’nde “Rehber öğretmen buluşmaları II” etkinliği düzenlendi!

SANKO Üniversitesi’nde “Rehber öğretmen buluşmaları II” etkinliği düzenlendi!

SANKO Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmen Buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:43

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, programda yaptığı konuşmada, Üniversitelerin, öğrencilerin mesleki yetkinlik kazanmasının yanında, hayatlarının en güzel günlerini geçireceği, kişiliklerinin gelişeceği ve yeteneklerini keşfedeceği eğitim kurumları olduğunu söyledi.

Adayların Üniversite tercihi yaparken rehber öğretmen yönlendirmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Pek çok faktör göz önünde bulundurulmalı. Sadece eğitim alalında değil, sosyal ve kültürel açıdan kendini geliştirmiş bir üniversitenin tercih edilmesi gençlerin geleceği için çok önemlidir. Bu noktada işin uzmanı olarak gençlerin doğru tercih yapmalarına ön ayak olacak olan sizlersiniz” dedi.

SANKO Üniversitesinin eğitim süreçlerine ilişkin bilgiler de veren Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren göğsümüzü kabartan pek çok proje ve başarıya imza attık. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması amacıyla akademik, sosyal ve kültürel başarılarımızı 2023 yılında da sürdürüp çıtayı daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık. İstediğiniz zaman öğrencilerinizle beraber ziyaret edebilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ediyorum.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM HALİL ÖZTÜRK

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Öztürk, “Ergenlik Dönemi Özellikleri” konulu sunum yaptı.

Ergenlik döneminde yaşanan süreçlere ilişkin paylaşım yapan Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, duygusal karışıklıkların, yoğun stres ve sıkıntının ergenlik döneminin en belirgin özellikleri olduğuna dikkati çekti.

Ergenlik döneminin karmaşık, zor ve uzun bir süreç olabileceği gibi daha sakin ve kısa süreli de olabileceğini, bu farklılığın her bireyde değişiklik gösterebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, şöyle konuştu:

“Ergenlikte birey hızlı bir şekilde hem bir takım fiziksel değişimle başa çıkmak zorunda kalır hem de yeni bazı beklenti ve isteklerle karşılaşır. En önemlisi de gelecekle ilgili bazı hedefler belirlemesinin zamanı gelmiştir. Geçmiş deneyimleri bütünleştirme, ‘ben kimin’ sorusuna yanıt arama, sağlam bir kişisel kimlik duygusuna ulaşma çabası içindedirler. Bu dönemde doğru iletişim kurmak ve ihtiyaç duyulan konularda destek almak çok önemlidir. Bu kriz dönemini geçerek kişiliğinde belli bir bütünlüğe ulaşan ergen, kimlik kazanmıştır.”

UZM. DR. BURCU GÖKALP ÖZCAN

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Burcu Gökalp Özcan ise “Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikiyatrik Bozukluklara Genel Bakış” konulu sunumunda; duygusal, bilişsel, fiziksel ve davranışsal alanda yeti yitimi ile sonuçlanan psikiyatrik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin tanı ve tedavi süreçlerini anlattı.

Uzm. Dr. Özcan, öğrenciler arasında çok yaygın olan sınav kaygısının öğrencilerin performansını etkileyebileceğinin altını çizdi.

Bu dönemlerde nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı gibi fiziksel sorunlar yaşanabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Özcan, şöyle devam etti:

“Aşırı korku, öfke, hayal kırıklığı gibi duygusal, yerinde duramama, gezinme, ders çalışmaktan/sınava girmekten kaçınma gibi davranışsal, dikkati toplayamama, organize olmada güçlük çekme gibi bilişsel belirtiler de meydana gelebilir.

Ergenin kaygı duyduğu dönemlerde sevdiği etkinliklere katılım sağlaması, nefes ve gevşeme egzersizleri yapması, kendisine çalışma planı oluşturma-öğretmenlerinden destek alması, öğrenme sürecini desteklemek için periyodik tekrarlar yapması süreci çok kolaylaştıracaktır.”

Teymur Continental Otelde düzenlenen etkinliğe; Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Özdemir, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu da katıldı.

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SANKO Üniversitesi’nde “Rehber öğretmen Buluşmaları II” Etkinliği Düzenlendi!
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