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Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları Öğrencisi Türkiye Dördüncüsü Oldu

SANKO Okulları öğrencisi Ceren Keltaş, 7. Ulusal Tales Matematik Yarışması’nda Türkiye dördüncüsü oldu.

Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları Öğrencisi Türkiye Dördüncüsü Oldu

Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları Öğrencisi Türkiye Dördüncüsü Oldu

SANKO Okulları öğrencisi Ceren Keltaş, 7. Ulusal Tales Matematik Yarışması’nda Türkiye dördüncüsü oldu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:15
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SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Ceren Keltaş, Aydın’da düzenlenen ikinci aşama sınavında Türkiye dördüncülüğü derecesi elde ederek büyük bir başarı sağladı.

Tales Matematik Yarışması, öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutum ve ulusal düzeyde matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirme amacıyla iki aşamalı olarak uygulanmaktadır.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencileri Ceren Keltaş’ın Türkiye geneli düzenlenen matematik yarışmasında kazandığı başarıyla adını Türkiye derecesine yazdırmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

TALES MATEMATİK YARIŞMASI NEDİR?

Tales Matematik Yarışması ile öğrencilerin matematik ve fen bilimleri okuryazarlığı konusundaki becerilerin artırılması amaçlanmaktadır. Burada kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları “bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmalarına katılan öğrenciler, her yıl mart ayında yarışmanın birinci aşamasına katılır ve bu aşamada başarılı olan öğrenciler ise mayıs ayındaki final aşamasına katılmaya hak kazanırlar.

Öğrencilere her aşamada, 25 soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular sorulup 60 dakikada testi bitirmeleri istenir. Final sonunda öğrenciler, bu yarışmalara ulusal çapta katılan öğrenciler arasında hangi seviyede olduklarını görme imkanı elde ederler.

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Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları Öğrencisi Türkiye Dördüncüsü Oldu
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