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2021’de AGİ ne kadar olacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılın asgari ücret açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olan asgari ücretin brüt 3.557 lira net ise 2.825 lira olduğunu duyurdu. Peki yeni asgari ücretle birlikte AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

2021’de AGİ ne kadar olacak

2021’de AGİ ne kadar olacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılın asgari ücret açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olan asgari ücretin brüt 3.557 lira net ise 2.825 lira olduğunu duyurdu. Peki yeni asgari ücretle birlikte AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:07
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. Böylelikle asgari ücrete yüzde 21,5 oranında zam gelmiş oldu.

Asgari ücretle birlikte AGİ ücretleri de değişti. AGİ 2021'de kaç lira olacak? İşte detaylar...

AGİ NEDİR?
Alışverişlerde toplanan fiş ve faturaların yer aldığı vergi iade zarfları, 2007 yılından sonra yerini AGİ'ye bıraktı. Buna göre, Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2020 AGİ NE KADAR?
Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?
AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.

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