Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya...
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf...
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler...
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek...
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis

2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Belli Oldu

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Belli Oldu

2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Belli Oldu

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

15 Aralık 2022 Perşembe 13:19

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2023 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak tanığa günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Anahtar Kelimeler:
2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Ekonomist Dergisi'nin 'Anadolu 500' Araştırması’nda 8 şirketle yer aldı!
SANKO Ekonomist Dergisi'nin 'Anadolu 500' Araştırması’nda 8 şirketle yer aldı!
Kipaş Holding Anadolu 500 Listesine 7 Şirketiyle Girdi
Kipaş Holding Anadolu 500 Listesine 7 Şirketiyle Girdi
Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluştu!
Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluştu!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma Ustaları Yılda 200 Camiyi Süslüyor
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma Ustaları Yılda 200 Camiyi Süslüyor
İkinci El Otoda Satışlar aa Fiyatlar da Arttı
İkinci El Otoda Satışlar aa Fiyatlar da Arttı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber