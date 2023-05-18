500 sözleşmeli personel alımı var!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede 16 Mayıs 2023 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 500 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Üniversite alımları 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B kapsamında gerçekleştirilecektir.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu: 194 Destek Personeli ( Basit Bakım, Temizlik Personeli, Şoför, Kaloriferci, Bahçe Bakım, Hasta bakıcı ), 5 Diğer Sağlık Personeli, 2 Teknisyen,

Ön Lisans Mezunu: 10 Büro Personeli, 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Tekniker, 94 Sağlık Teknikeri

Lisans Mezunu: 15 Büro Personeli, 1 Çocuk Gelişimcisi, 2 Diyetisyen, 120 Hemşire, 1 Mühendis, 2 Sağlık Fizikçisi, 1 Eczacı, 1 Veteriner Hekim,

Başvuru İçn Adaylardan Aranan Şartlar nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımları için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacaktır.

Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi genel şartlar aranacak.

KPSS 50 ŞPuan Şartı İle Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

Adaylardan KPSS Şartı talep edilecek. Ancak değerlendirmeler KPSS Puan sırasına göre yapılacağından herhangi bir Mülakat işlemi uygulanmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda adayların 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, ÖnLisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Yaş şartı Olacak Mı?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı için başvurularda 30 yaş ve Diğer kadrolar için 35 yaşından gün almamış olmak şartı aranacaktır.

Mesleğe Göre Özel Şartlar Nedir?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Buna göre;

Başvuru Tarihleri: 16 - 30 Mayıs 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/