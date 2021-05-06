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6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredi! Şartlar belli oldu

İlave istihdama 100 bin TL destek kredisinin detayları netleşiyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide, öncelik imalat sektörüne verilecek. Pandemiden olumsuz etkilenen hizmet ve turizm için de çalışma başlatıldı.

6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredi! Şartlar belli oldu

6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredi! Şartlar belli oldu

İlave istihdama 100 bin TL destek kredisinin detayları netleşiyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide, öncelik imalat sektörüne verilecek. Pandemiden olumsuz etkilenen hizmet ve turizm için de çalışma başlatıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketinde yer alan ilave istihdama 100 bin TL destek kredisine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Destek paketine pandemi sürecinden en çok etkilenen turizm ve hizmet sektörlerinin de alınması planlanıyor. Kredinin 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması bekleniyor.


Kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek. Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak.

Hangi sektörler alacak?

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Kredi desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.

Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite desteği çeken firmalara sağlanması planlanan istihdam desteği kredisi Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak. Kredi paketi için kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla da görüşmeler sürüyor. Yetkililer, görüşmelerin 'olumlu' yönde ilerlediğini belirtiyor. İlk açıklandığında kredinin 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağı belirtilmişti.

Edinilen bilgilere göre, salgın sonrası döneme hazırlık kapsamında iş çevreleri ile temaslar sıklaştırıldı.

İş dünyasının önerileri doğrultusunda bazı değişikliklerin yapılması gündeme geldi. Kredinin 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli olarak kullandırılması planlanıyor.

KREDİ paketi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler denildiğinde yaklaşık 3 milyondan fazla işletmeyi kapsayacak. Buna, turizm ve hizmet sektörü de dahil edildiğinde sayı daha da artacak.

İlave istihdam yaratacak olan işletmeye, KGF destekli 100 bin liralık kredi verilecek.

En fazla 500 bin liralık finansman desteği kullandırılacak. Bu da ilave 5 kişilik istihdam anlamına geliyor. Yani mevcut istihdamın üzerine 5 kişiye ilave istihdam sağlayan; 500 bin TL'lik kredi imkanından yararlanabilecek.

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