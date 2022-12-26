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Adatepe barajı sulama sahasında sona gelindi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Adatepe barajı sulama sahasında sona gelindi!

Adatepe barajı sulama sahasında sona gelindi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

26 Aralık 2022 Pazartesi 13:55

Kahramanmaraş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım çalışmaları kapsamında 1. Kısım Projesi tamamlandığında 67.880 dekar tarım arazisinin sulanması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım Projesi kapsamında tamamı 40 km olan CTP ana boru hattının 31 km’lik bölümü tamamlanarak 43.400 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı.

Geriye kalan 9 km’lik bölümün de tamamlanmasıyla birlikte, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 169 milyon 700 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.

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Adatepe Barajı Sulama Sahasında Sona Gelindi!
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