Adatepe barajı sulama sahasında sona gelindi!

Kahramanmaraş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım çalışmaları kapsamında 1. Kısım Projesi tamamlandığında 67.880 dekar tarım arazisinin sulanması amaçlanıyor.
Kahramanmaraş Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım Projesi kapsamında tamamı 40 km olan CTP ana boru hattının 31 km’lik bölümü tamamlanarak 43.400 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı.
Geriye kalan 9 km’lik bölümün de tamamlanmasıyla birlikte, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 169 milyon 700 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.