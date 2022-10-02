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Afşin TSO’da başkanı kura belirledi!

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının ‘meslek komiteleri ve meclis üye’si seçimi tamamlandı.

Afşin TSO’da başkanı kura belirledi!

Afşin TSO’da başkanı kura belirledi!

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının ‘meslek komiteleri ve meclis üye’si seçimi tamamlandı.

02 Ekim 2022 Pazar 10:06

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimde mevcut Başkan Bekir Sıtkı Can ile iş insanı Mehmet Kalender’in listesi yarıştı.

Zorlu seçimde mavi listeyle sandığa giden Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, 8 meslek komitesinin 5’ini aldı.

Diğer aday Mehmet Kalender’in beyaz listesi 3 meslek komitesini aldı. Her iki başkan adayının bulunduğu 7. Meslek komitesinin seçimlerinde oyların 14’e, 14 çıkması nedeniyle seçim sonucu kura ile belirlendi.

Sandık başkanı, kağıtlara her iki adayında seçime girdiği oy pusularının renklerini yazarak torbada karıştırdı. Çekilen kurada Bekir Sıtkı Can’ın mavi renkli kağıt çıktı. Böylece Başkan Can 8 meslek komitesinden 5’ini aldı. 8 meslek komitesinin seçiminde 346 üyeden 288’i oy kullandı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Can: “Afşin Kazandı” Gerçekleştirilen Seçimin ardından açıklama yapan Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, “Afşin esnafı kazandı. Ticaret ve Sanayi Odasında tekrar bize bir dönem nasip oldu. Ben huzurunuzda herkese teşekkür etmek istiyorum. Zor bir seçimdi. Ben karşı arkadaşları da tebrik ediyorum. Bize emeği geçen herkese özellikle başta aileme, çalışanlarıma ve bize destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah daha güzel hizmetler nasip etsin. Allah razı olsun herkesten” dedi.

Başkan Adayı Kalender de, seçime katılarak kendisine destek olan olmayan herkese teşekkür ederek, seçim sonucun ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Afşin TSO’da Başkanı Kura Belirledi!
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