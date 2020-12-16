Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu Giderildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu...
KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
Andırın millet konağı’nda sona gelindi
Andırın millet konağı’nda sona gelindi
Şehir Çiçeklerle Renklendi
Şehir Çiçeklerle Renklendi

Ahmet Kuybu Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Açıklanan Paketten Memnun

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki esnaf temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

Ahmet Kuybu Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Açıklanan Paketten Memnun

Ahmet Kuybu Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Açıklanan Paketten Memnun

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki esnaf temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:18
banner459

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyası temsilcilerini memnun etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Sıkıntılı bir dönemde verilecek olan bu katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır." dedi.

Açıklamayla beklentilerinin kısmen karşılandığını dile getiren Keskin, elektrik ve doğal gaz faturaları ile belediyelerin almış olduğu vergi ve harçlar için de yasal düzenleme beklediklerini kaydetti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paketi sevindirici bulduklarını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır sıkıntı çektiklerini hatırlatan Bakay, "İnşallah bütün esnaf arkadaşlar bu destekten faydalanır. Salgın her kesimi olumsuz etkilediği gibi esnafımızı da çok sıkıntıya düşürdü. Umarım devletimizin vermiş olduğu bu destek bir nebze de olsun esnafımızın yarasını sarar. İşlerimizde ciddi manada düşüş var. Esnafımızın 'nasıl ayakta kalabilirim' diye düşündüğü bir dönemde devletten gelen bu desteğin faydalı olacağını düşünüyorum. Esnafımıza SGK prim desteği de sağlanırsa daha güzel olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu da tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kent esnafının zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin sevindirici olduğunu ifade eden Kuybu, KDV indirimi başta olmak üzere stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği gibi destekleri kapsayan paketin esnafı memnun ettiğini dile getirdi.

Alınan kararın çok yerinde olduğunu ve esnafı doğrudan etkileyeceğini aktaran Kuybu, "Son dönemde yaşanan sıkıntılar esnafımızı olukça olumsuz etkilemişti. Açıklanan paket, esnafımızı bir nebzede olsa rahatlatacaktır." diye konuştu.

- Gaziantep

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise esnafa yönelik açıklanan destekleri çok önemli gördüklerini ifade etti.

Bu paketin açıklanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki ekonomi bir bütündür ve büyük küçük her işletme de bu bütünün bir parçasıdır. Oda ve borsa üyesi işletmelerin de benzer bir destek paketine ihtiyacı vardır. Dileğimiz ve arzumuz yakın zamanda bu yönde de bir destek paketinin açıklanması. Bu konudaki taleplerimizi çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla daha önce hükümetimize ilettik. Sesimizin duyulacağına inanıyoruz."

- Adıyaman

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay ise zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 16.12.2020 17:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş SGK il müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması
Kahramanmaraş SGK il müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur
Esnafa destek paketinin detayları belli oldu
Esnafa destek paketinin detayları belli oldu
Milyonların beklediği asgari ücret zammı netleşiyor
Milyonların beklediği asgari ücret zammı netleşiyor
Anadolu 500 listesinde Kipaş Holding başarısı
Anadolu 500 listesinde Kipaş Holding başarısı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber