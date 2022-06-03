Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kapsamında güncel olarak resmi gazete üzerinden açıklamış olduğu duyurular ile kendi bünyesinde etkinlik gösteren taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 25 şehirde toplam olarak mesleki tatbik sınavı ile 25 tercüman alımı yapacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tercüman Alımı Yapılan Şehirler

Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Bolu, Düzce, Edirne, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde bakanlık amme personeli alımı yapacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

Son müracaat tarihi itibariyle Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve işlemlerin güncelliğini takip etmesi ve lüzumlu raporları hazırlaması gerekmekte.

18 ile 65 yaş aralığında olmak, herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak ve analiz ve raporlama becerileri gelişmiş olması gerekmekte.

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı meydana getirecek seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

KPSS P(3) B grubu puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak, kamusal haklardan mahrum olunmaması ve danışmanlık faaliyeti çerçevesinde risk değerlendirme çalışmalarının yapması gerekiyor.

Aile Bakanlığı İş Başvurusu Belgeleri

• Bir tane vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise müracaat sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür halde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

• İşaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifikası Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üstünden sisteme yüklenecektir.

• Bütün adayların adres bildirimi, sıhhat durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ait beyanları yapması gerekiyor.

Aile Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri

Tercüman alımı iş başvuru tarihi 06 Haziran 2022 itibari ile başlamış olacak ve 10 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.