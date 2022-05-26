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Akaryakıta bu gece yine zam var!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam gelmesi bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,29, motorin ise 23,46 liradan satılacak.

Akaryakıta bu gece yine zam var!

Akaryakıta bu gece yine zam var!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam gelmesi bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,29, motorin ise 23,46 liradan satılacak.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:38
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 24,29 LİRADAN SATILACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,29, motorin ise 23,46 liradan satılacak.

LPG'YE 37 KURUŞ ZAM GELDİ

Dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam geldi. 37 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Akaryakıta Bu Gece Yine Zam Var!
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