Akaryakıta yeni zam geliyor!

Ramazan Bayramı öncesinde 1 lira 33 kuruş zam yapıldıktan sonra 20 lirayı geçen benzin fiyatına iki gün önce 78 kuruş zam gelmişti. Mart aynıda zam şampiyonu olan motorin fiyatı ise 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zamlanmıştı. Benzin ve motorinin yapılan açık zamların ardından iki gün önce gizli gizli zamlandığı ortaya çıkmıştı. Akaryakıt istasyonları benzine 4, motorine 3 kuruş gizli zam yapmıştı.

PAZARTESİ GECE YARISI BENZİN VE LPG (OTOGAZ) ZAMLANACAK

EPGİS, EPDK ile yaşanan tartışma sonrasında yapılan zamlar veya indirimler açıklanmazken, sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yapılan zamlarla 22 TL'nin üstüne çıkan akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geleceği ortaya çıktı.

Brent petrolün 110 doların üzerine çıkmasının ardından pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece yarısı benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye (Otogaz) 39 kuruş zam yapılacak. 17 Mayıs Salı gününden geçerli olacak zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.