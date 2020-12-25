Altına yatırım yapacaklar dikkat! Altının yönü ne olacak?

Dün Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla birlikte 455 liraya kadar gerileyen altın fiyatları sabah saatlerinde 458 lira civarına yükseldi. Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altının yönü ne olacak? Altının ons fiyatı yükselecek mi? İşte detaylar...

Noel tatili nedeniyle altın fiyatlarında belirgin hareketler beklenmiyor. Vatandaşların en çok merak ettiği gram altın güne 458 liradan başladı.

Çeyrek altın 750 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 71 liradan alıcısını bekliyor.

Ons altın bin 879 dolardan işlem görüyor.

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Altın, birçok ülke piyasasının Noel nedeniyle kapalı olduğu dönemde 1873 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece yükseliş kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız. Destek: 1873 – 1854 – 1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"