Araç muayene ücretlerine vatandaşlardan tepki

TÜVTÜRK'te otomobil muayene ücretleri 422 lirayı buldu. Otobüs ve kamyonlarda 544 lira, traktör ve motosikletlerde ise 174 lira ücret alınıyor.

GECİKME FAİZİ DE ÇOK YÜKSEK

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Kredi kartı kabul etmemeleri akla kayıt dışı iş mi yapılıyor sorularını getirdi. Yüzde 5'lik çok yüksek gecikme faizi alıyorlar. Tüketici diyor ki 'Bu fiyatlar indirilmeli ve kredi kartı kabul edilmeli'. 10 dakika muayene yapıp 1-2 saate rapor yazıyorlar, vatandaş ayakta bekliyor.