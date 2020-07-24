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Araç muayene ücretlerine vatandaşlardan tepki

TÜVTÜRK'te otomobil muayene ücretleri 422 lirayı buldu. Otobüs ve kamyonlarda 544 lira, traktör ve motosikletlerde ise 174 lira ücret alınıyor. 10 dakikalık işlem faturasına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada eleştiri yağdırdı.

Araç muayene ücretlerine vatandaşlardan tepki

Araç muayene ücretlerine vatandaşlardan tepki

TÜVTÜRK'te otomobil muayene ücretleri 422 lirayı buldu. Otobüs ve kamyonlarda 544 lira, traktör ve motosikletlerde ise 174 lira ücret alınıyor. 10 dakikalık işlem faturasına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada eleştiri yağdırdı.

24 Temmuz 2020 Cuma 08:38

TÜVTÜRK'te otomobil muayene ücretleri 422 lirayı buldu. Otobüs ve kamyonlarda 544 lira, traktör ve motosikletlerde ise 174 lira ücret alınıyor.

GECİKME FAİZİ DE ÇOK YÜKSEK
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Kredi kartı kabul etmemeleri akla kayıt dışı iş mi yapılıyor sorularını getirdi. Yüzde 5'lik çok yüksek gecikme faizi alıyorlar. Tüketici diyor ki 'Bu fiyatlar indirilmeli ve kredi kartı kabul edilmeli'. 10 dakika muayene yapıp 1-2 saate rapor yazıyorlar, vatandaş ayakta bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
TÜVTÜRMuayene
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