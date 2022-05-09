Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli,...

Araç sahiplerine kötü haber! Dev zam geliyor

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Dev zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Dev zam geliyor

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:56
banner459

Küresel petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:28
Anahtar Kelimeler:
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Dev Zam Geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta seraları zarar gören çiftçiler yeniden üretime başladı
Kahramanmaraş'ta seraları zarar gören çiftçiler yeniden üretime başladı
THY Kahramanmaraş’ta personel alacak!
THY Kahramanmaraş’ta personel alacak!
Türkoğlu'nda Fabrikalarda Çalışacak İşçiler Belediye Hoparlöründen Aranıyor
Türkoğlu'nda Fabrikalarda Çalışacak İşçiler Belediye Hoparlöründen Aranıyor
Kahramanmaraş’ta bu lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor
Kahramanmaraş’ta bu lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor
Enflasyonda 19.6 puanlık güncelleme
Enflasyonda 19.6 puanlık güncelleme

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber