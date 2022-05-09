Araç sahiplerine kötü haber! Dev zam geliyor

Küresel petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.