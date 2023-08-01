Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin...
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu

27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan ASCE GYO’nun halka arz büyüklüğü 2,079 milyar TL olarak gerçekleşti.

ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu

ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu

27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan ASCE GYO’nun halka arz büyüklüğü 2,079 milyar TL olarak gerçekleşti.

01 Ağustos 2023 Salı 18:46

ASCE GYO'nun halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2,2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 3,23 kat talep gelirken, toplam büyüklük de 2 milyar TL'yi aştı.

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 27-28 Temmuz tarihlerinde halka arz edildi. Halk Yatırım liderliğinde toplam 37 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilen ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin paylarının ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşti.

Halka arzda birim fiyat 12,60 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 165 milyon TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 2.079 milyar TL oldu. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan payların yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan payların ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep geldi.

Yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu “Fark yaratan, örnek gösterilen projelere imza atmak ve sektörün öncüsü olmak vizyonuyla yola çıktık. Sanayicilikteki titizliğimizi konut alanında da sürdürüyoruz“ dedi.

“Güçlü gayrimenkul portföyümüzle arsa yatırımlarımızı değerlendirirken geçmişten bugüne güvenle özdeşleşen imzamızı konut alanına da atıyoruz” diyen Abdulkadir Konukoğlu, şunları söyledi:

“Yapılarımızın harcında güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Aynı anlayışla, geleceğin harcını da karmak üzere ASCE GYO’yu halka arz ettik. Yüzde 25,04 halka açıklık oranımızla şeffaf, kurumsal, yatırımcılarına değer katan bir marka olarak güçlü adımlar atacağız. Gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz."

Yıldız Pazarda işlem görecek ASCE GYO için Borsa İstanbul’da ilk gong 3 Ağustos Perşembe günü çalacak.

Anahtar Kelimeler:
ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekstil’de 4 Milyon Kişinin Ekmeği Tehlikede
Tekstil’de 4 Milyon Kişinin Ekmeği Tehlikede
İşkur yayınladı 3 bin 158 güvenlik görevlisi alınacak!
İşkur yayınladı 3 bin 158 güvenlik görevlisi alınacak!
KGC Başkan Yardımcısı Kara “Mücbir sebep hali 3 ay değil 6 yıl ilan edilmeli”
KGC Başkan Yardımcısı Kara “Mücbir sebep hali 3 ay değil 6 yıl ilan edilmeli”
Motorine zam geliyor!
Motorine zam geliyor!
Konutta Kiraları Düşürecek Yeni Model
Konutta Kiraları Düşürecek Yeni Model

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber