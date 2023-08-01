ASCE GYO Halka Arz Talep Sonuçları Belli Oldu

ASCE GYO'nun halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2,2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 3,23 kat talep gelirken, toplam büyüklük de 2 milyar TL'yi aştı.

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 27-28 Temmuz tarihlerinde halka arz edildi. Halk Yatırım liderliğinde toplam 37 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilen ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin paylarının ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşti.

Halka arzda birim fiyat 12,60 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 165 milyon TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 2.079 milyar TL oldu. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan payların yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan payların ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep geldi.

Yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu “Fark yaratan, örnek gösterilen projelere imza atmak ve sektörün öncüsü olmak vizyonuyla yola çıktık. Sanayicilikteki titizliğimizi konut alanında da sürdürüyoruz“ dedi.

“Güçlü gayrimenkul portföyümüzle arsa yatırımlarımızı değerlendirirken geçmişten bugüne güvenle özdeşleşen imzamızı konut alanına da atıyoruz” diyen Abdulkadir Konukoğlu, şunları söyledi:

“Yapılarımızın harcında güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Aynı anlayışla, geleceğin harcını da karmak üzere ASCE GYO’yu halka arz ettik. Yüzde 25,04 halka açıklık oranımızla şeffaf, kurumsal, yatırımcılarına değer katan bir marka olarak güçlü adımlar atacağız. Gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz."

Yıldız Pazarda işlem görecek ASCE GYO için Borsa İstanbul’da ilk gong 3 Ağustos Perşembe günü çalacak.