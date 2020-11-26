Asgari ücret zammı ile ilgili önemli tarih belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi. Söz konusu haber sonrası internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' 'asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak' sorgulamaları hızlandı. Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" sözlerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı ile ilgili milyonların merakla beklediği kritik tarih açıklandı. Asgari Ücret Komisyonu 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücret için 4 Aralık'ta toplantılarına başlayacak. Asgari ücret şu an net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Bakan Selçuk geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edileceğini söylemişti. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammı hakkında "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi. Bakan Selçuk geçtiğimiz ay "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" demişti.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.