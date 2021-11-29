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Asgari Ücrette Kritik Viraj

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 1 Aralık'ta ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Asgari ücretle ilgili yapılacak zam oranının ise yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor.

Asgari Ücrette Kritik Viraj

Asgari Ücrette Kritik Viraj

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 1 Aralık'ta ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Asgari ücretle ilgili yapılacak zam oranının ise yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 08:41
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Son dönemde artan fiyatlar ve enflasyon sonrası milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirdi.

MİLYONLARCA VATANDAŞIN GÖZÜ TOPLANTIDA OLACAK

7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 1 Aralık Çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak.

ASGARİ ÜCRETİ OY ÇOKLUĞUYLA BELİRLEYECEKLER

İşçi ve işveren tarafının genel bir mutabakat içinde olduğunu ifade eden uzmanlar, görüşmelerin geçen yıllara oranla daha kısa sürede bitebileceğine dikkati çekiyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE BELİRLENECEK

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL olduğunu belirtiyor. Buna bağlı olarak aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücrette Kritik Viraj
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