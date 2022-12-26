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Awim Makine Türkiye’de bir ilke imza attı!

Türkiye’de Mobil makine üretimi fikri ile yola çıkan ve bu amaçla 2016 yılında Hakan Özakıncı tarafından kurulan Awim Makine kısa sürede sektöründe öncü firma olarak dikkat çekiyor.

Awim Makine Türkiye’de bir ilke imza attı!

Awim Makine Türkiye’de bir ilke imza attı!

Türkiye’de Mobil makine üretimi fikri ile yola çıkan ve bu amaçla 2016 yılında Hakan Özakıncı tarafından kurulan Awim Makine kısa sürede sektöründe öncü firma olarak dikkat çekiyor.

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:58

Firma, Otomatik Kaynaklı İnşaat Demir Makineleri üretimiyle Türkiye’de bir ilke imza attı.

İş ve girişimcilik alanında kısa sürede model bir işletmeye dönüşen ve Türkiye’de dev projelerde imzası olan Awin Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özakıncı, Türkiye’de inşaat ve ulaşım gibi önemli projelerde yer aldıklarını kaydederek, şu açıklamayı yaptı:

3 yıllık Ar ge çalışmaları sonucunda ilk prototip makinamız 2019 yılında sahalarda yerini aldı.

İstanbul Metro projelerinin ülkemizin önde gelen inşaat ve taahhüt firmaları ile birlikte birçok noktada hizmet vermeye devam ediyoruz.

İnşaat projelerinde ulaşım sorunları, işçilik verimsizliği ve kalite sorunlarının çözümü fikrine odaklandık.

Her geçen gün artan tecrübemiz ile kazık donatı demirlerinde punto lamatekniği kullanarak sağlam ve kaliteli ürün yapımı mukavemet artışı imalat hızı etriye (fret) aralıklarının eşit dağılımı ve demirden tasarrufu sağlamaktayız.

Faaliyet alanlarında Türkiye'de tek firmayız. TEMELİNİZDE BİZ VARIZ sloganımızla ülkemizde hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Son Güncelleme: 26.12.2022 13:07
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Awim Makine Türkiye’de Bir Ilke Imza Attı!
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