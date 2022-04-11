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Bakan duyurdu! Vatandaşı enflasyondan koruyacak yeni sistem geliyor!

Enflasyonun sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki artışın geçici olduğunu söyledi. Enflasyonun yıl sonunda makul bir seviyeye geleceğini vurgulayan Bakan Nebati, "Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz." dedi.

Bakan duyurdu! Vatandaşı enflasyondan koruyacak yeni sistem geliyor!

Bakan duyurdu! Vatandaşı enflasyondan koruyacak yeni sistem geliyor!

Enflasyonun sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki artışın geçici olduğunu söyledi. Enflasyonun yıl sonunda makul bir seviyeye geleceğini vurgulayan Bakan Nebati, "Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz." dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:00
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması programında ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Nebati, enflasyonun yıl sonunda makul seviyelere geleceğini söyledi. Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Gıda ürünleri temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir. Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk.

"ADIMLARIMIZIN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrar komitesi ile de arz güvenliği konusunda yeni politika oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımıza vurgu yapıyoruz. Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık. Adımlarımızın etkilerini zaman içerisinde görüyoruz.

"HEDEFİMİZ ENFLASYONU MAKUL SEVİYELERE GETİRMEK"

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

"ENFLASYON KORUMALI TASARRUF ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Enflasyondaki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz."

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Bakan Duyurdu! Vatandaşı Enflasyondan Koruyacak Yeni Sistem Geliyor!
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