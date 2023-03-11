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Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen Türkoğlu ilçesini ziyaret etti.

Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”

Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen Türkoğlu ilçesini ziyaret etti.

11 Mart 2023 Cumartesi 10:32

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak, Durdu Tansel Camindeki Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız

Mustafa Varank, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Karaman Valimisi Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Osman Okumuş ile birlikte depremde hasar gören binaları sonrasında ise Türkoğlu OSB içerisinde bulunan Doğusan tekstil fabrikasını, Ceceli mahallemizde bulunan Narteks fabrikasını ve Türkoğlu 2 OSB'de bulunan Rimsa tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Depremde hasar gören tekstil fabrikalarının üretim alanları ve depolarında incelemede bulunan Varank, işletmelerin sahipleri ile yakından ilgilenerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank; 'Depremin yaşandığı bu şehirlerde tekrar üretimi faaliyete geçireceğiz.

Tüm yaralarımızı bir yandan sararken diğer yandan da bakanlık olarak bu ilçelerimizi tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz', dedi.

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Bakan Varank; “Türkoğlunu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”
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