Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak, Durdu Tansel Camindeki Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız

Mustafa Varank, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Karaman Valimisi Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Osman Okumuş ile birlikte depremde hasar gören binaları sonrasında ise Türkoğlu OSB içerisinde bulunan Doğusan tekstil fabrikasını, Ceceli mahallemizde bulunan Narteks fabrikasını ve Türkoğlu 2 OSB'de bulunan Rimsa tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Depremde hasar gören tekstil fabrikalarının üretim alanları ve depolarında incelemede bulunan Varank, işletmelerin sahipleri ile yakından ilgilenerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank; 'Depremin yaşandığı bu şehirlerde tekrar üretimi faaliyete geçireceğiz.

Tüm yaralarımızı bir yandan sararken diğer yandan da bakanlık olarak bu ilçelerimizi tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz', dedi.