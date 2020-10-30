Bakan’ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta "Unesco lansman toplantısı" düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen "UNESCO Lansman Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmesinin en büyük temennileri olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Nitekim, her üç kapısının ikisinde şairlerin olduğu, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, 'Dünya Edebiyat Şehri' unvanını çoktan hak etmiştir. Şehrimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girebilmesi için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Şehrimiz için çalışarak, bu önemli sürece katkıda bulunan ve Kahramanmaraş'ımızın değerlerinin uluslararası toplum ile paylaşılması adına emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Bakan Karaismailoğlu, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak "1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri"nin de şimdiden hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bir şehri ayağa kaldıranın o kentin evlatları olduğunu söyledi.

Protokol sahibi olmanın ve orada oturmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini belirten Ünal, insanın anne ve babasına sorumluluğu olduğu gibi yaşadığı şehre de sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın artık kültür ve sanatla anıldığının altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Biz bu şehri yeniden hayal ettik ve hemen toplantılara başladık. 'Bu kentin sadece dondurma ve biberle anılmasını kabul etmiyoruz' demiştik. Hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp güzel bir işe imza attık. O zamanlar 7 güzel adam dizisi çekildi ve yayınlandı. Bu dizi adeta bir fenomene dönüştü. Bununla yetinmedik. Daha sonrasında bu dizinin çekildiği binanın edebiyat müzesi haline dönüşmesi çalışmasını başlattık ve bitirdik. Böylece Türkiye'deki ilk edebiyat müzesine sahip olduk. İnşallah bu şehrimiz kültür, sanat ve edebiyatta bir Kahramanmaraş modeli sunacaktır."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş'ın kültür, sanat ve edebiyatla anılmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Bugün geldiğimiz noktada şehrimizin 'Edebiyat şehri' olarak anılması da doğrudan bu gelenekle, bu atmosferle ilgili bir olgudur. 'Maraş'taki iki kişiden üçü şairdir' cümlesi, şakayla karışık bir hakikati ifade eder. Maraş'ta şiir ve edebiyat, en genel manada söz, bütün gücüyle yaşamaktadır. Bu da bize benzersiz bir mirastır." diye konuştu.

- Soruları cevapladılar

Bu arada, konuşmaların ardından Karaismailoğlu, Ünal ve Güngör, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, bir soru üzerine, kentteki ulaştırma yatırımlarından bahsederek, geniş kapsamlı açıklamayı ise bugün düzenlenecek Ulaştırma Çalıştayı'nda yapacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerine tepki göstererek, "Fransa'da peygamberimize yapılan hakaretlerin kamu binalarına yansıtıldığı, Cumhurbaşkanı Macron'un açık bir şekilde İslam düşmanlığı içeren bir dil kullandığını ve bunu da ifade özgürlüğü kılıfıyla yaptığını görüyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Kahramanmaraş söz konusu unvanı aldıktan sonra yeni yedi güzel adamları nasıl yetiştireceksiniz" şeklinde sorusuna Ünal, şu yanıtı verdi:

"Ne siyaset, ne devlet yedi güzel adam yetiştirmez. Böyle bir şey yok. Yedi güzel adamı iklim yetiştirir. Siyasetin de devletinde bir sorumluluğu vardır. O da o iklimi var etmektir. Meşe palamudunun tohumu toprağa düştüğünde meşe palamudu olduğu için ondan meşe palamudu çıkar. O yüzden toprağı, yağmuru ve iklimi ayarlamak lazım. Yoksa biz kalkıp da yedi güzel adam yetiştirelim dersek oradan başka şeyler çıkar. FETÖ'ler çıkar, çetolar çıkar, başka şeyler çıkar. Bizim işimiz iklimi oluşturmaktır. Bu bir iklim çalışmasıdır."

Ünal ayrıca, kentte bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf'in kalıcı listeye girmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın Edebiyat Kategorisi'ne dahil edilmesi halinde Aşık Mahzuni Şerif'ten bir türkü okuyacağını söyledi.

Programda ayrıca, çalışmada kullanılacak logonun tanıtımı yapıldı ve tanıtım filmi izlendi.