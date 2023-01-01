Balcıoğlu, ‘Biz kendimize yetmek durumundayız’

Ülke ve bölge ekonomisi hakkında her fırsatta bilgilendirmede bulunan BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, katıldığı televizyon kanalında yatırım ve finans alanı hakkında görüşlerini paylaştı.

Şahin Balcıoğlu, burada açıklamasında; “Yatırımın durmaması lazım. Bir çok sektörde bizim sektörümüz bunun başında geliyor. Siz isteseniz de istemesiniz de yeni yatırım yapmak zorundasınız ve bunun desteklenmesi lazım. Bununla beraber yanında eş değer yatırımların yapılması gerekiyor ve bunlar için kredi kullandığınızda hep bir karışık ayırmanız lazım. Yani bankaya bir teminat vermeniz lazım, bu krediyi kullanabilmek için ama bazı yatırım kredilerinde bu teminatlar yetmiyor. Aynı şekilde enerji sistemleri bol miktarda kurum işlemli yapılıyor. Kurulmasının gerekliliğini bizde düşünüyoruz. Çünkü Rusya’nın Avrupa’yla yaşadığı doğalgaz krizinde bunu çok net olarak gördük. Biz kendimize yetmek durumundayız. Bunun için imkanlarımız var mı? Bunun için imkanlarımız var. Her türlü imkanımız var ama birazcık desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yatırımların bizim bu dönemde, bu dünyanın durağın olduğu dönemde bizim bunları tamamlayıp hazır olmamız gerekiyor. Yeni dönemde bizim hazırlıklarımızı tamamlamamış, piyasanın biraz daha kıpırdadığı, çalıştığı ve dönmeye başladığı zamanda biz yeni yatırım telaşına düşmemiz lazım. Yeni yatırımlarımızla, yeni teknolojiyi kullanmamız lazım. Çünkü insanlar eskiye para vermiyor. Artık her şey hızlı bir şekilde dijital dünyada buda bazı zamanlarda bizleri şaşırtıyor. Böyle bir hızlı dünyanın içerisinde yatırım derdine düşmemiz lazım. Dünya şirketlerinize baktığımız da incelediğimiz de bunların hep böyle olduğunu görüyoruz. Bu kriz ve durağan zamanlarında yatırımlarını tamamlamış, üretim safhalarını düzenlemiş, tamamlamış ve bunları rantabl haline getirmiş işletmeler, işin açıldığında, ticaretin yürüdüğünde daha hızlı koşabilen şirketler olmuş ve piyasaya cevap verir hale geldiği içinde müşterileri memnun olmuş ve devam etmişler. Onun için biz bu günleri çok iyi değerlendirip, yeni döneme hazırlık yaparak geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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